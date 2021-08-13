В Германии вспоминают день начала возведения Берлинской стены, прошло 60 лет
Германия 13 августа вспоминает 60-ю годовщину начала строительства Берлинской стены, разделившей город на 28 лет
Об этом сообщает Радио Свобода.
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер и мэр Берлина Михаэль Мюллер планируют принять участие в специальной церемонии.
Они почтят примерно 140 человек, которые были убиты пограничниками при попытке бегства в Западный Берлин.
Строительство стены началось 13 августа 1961. Мур остановил поток граждан Восточной Германии, переходили на Запад в течение первых 12 лет существования ГДР под протекторатом СССР.
Берлинская стена была уничтожена во время революции в ноябре 1989 года, открыв путь к воссоединению Германии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное