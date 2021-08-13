В Германии вспоминают день начала возведения Берлинской стены, прошло 60 лет

Об этом сообщает Радио Свобода.



Президент Франк-Вальтер Штайнмайер и мэр Берлина Михаэль Мюллер планируют принять участие в специальной церемонии.



Они почтят примерно 140 человек, которые были убиты пограничниками при попытке бегства в Западный Берлин.

Строительство стены началось 13 августа 1961. Мур остановил поток граждан Восточной Германии, переходили на Запад в течение первых 12 лет существования ГДР под протекторатом СССР.



Берлинская стена была уничтожена во время революции в ноябре 1989 года, открыв путь к воссоединению Германии.