В Германии врачи из-за жары предлагают ввести сиесту
Немецкие врачи призвали ввести сиесту, или полуденный сон, как способ борьбы с повышением летней температуры, что вредит производительности труда
Об этом в интервью RND заявил глава Федерального объединения врачей немецких учреждений здравоохранения (BVÖGD) Йоханнес Ниссен.
"Мы должны ориентироваться на то, как люди работают в жару в южных странах: рано вставать, продуктивно работать утром, а в полдень отдыхать", – убежден Ниссен.
По его словам, "это концепция, которую следует принять в летние месяцы".
Отмечается, что врачи из BVÖGD призывают перенести более напряженные части рабочего дня на утро, пока работники не утомились от сильной жары.
"Люди не так продуктивны, как обычно, когда очень жарко. Плохой сон из-за теплых ночей может привести к дополнительным проблемам с концентрацией внимания", – считает Ниссен.
Он также призвал к "достаточному количеству вентиляторов и более легкой одежде, даже если правила офисного дресс-кода этого не позволяют" и добавил, что "работники и люди в целом должны пить больше воды и есть меньшими порциями в течение дня".
Сиеста – это испанский термин, означающий перерыв, который многие делают, часто включая сон или другой вид отдыха, в самые жаркие часы в середине дня. Эта практика распространена в жарких частях света.
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