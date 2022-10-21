Об этом сообщает издание Deutsche Welle .

Экономика страны, по всей вероятности, находится на пороге рецессии, говорится в ежемесячном отчете Немецкого федерального банка.

Также отмечается, что высокая инфляция, а также неопределенность по поставкам энергоносителей и их стоимости оказывают сильное давление на экономическую ситуацию в Германии.

В целом, цены на импорт в августе выросли примерно на 33% по сравнению с предыдущим годом, на немецкую продукцию - примерно на 46%.

"Например, при продажах на внутреннем рынке электроэнергии и газа зафиксирован подъем в три раза", - отмечается в отчете.

Эксперты отмечают, что уровень инфляции в Германии в ближайшие месяцы, вероятно, будет оставаться двузначным (впервые за 70 лет), даже в случае вступления некоторых послаблений в силу. Речь идет, в частности, о снижении ставки НДС на газ и центральном отоплении с октября.

Предложение вернуть в декабре домашним хозяйствам деньги в размере месячной платы за газ также не обязательно затормозит разгон инфляции.

"Это зависит от того, каким образом государственная субсидия достигнет домохозяйств и, следовательно, каким образом этот шаг отразится на официальном измерении цен", - отмечают эксперты.

В третьем квартале 2022 г. объемы производства существенно не изменились по сравнению с предыдущими показателями. К августу промышленность и строительство несколько увеличили показатели производства. Отмена большинства антипандемийных ограничений, вероятно, придала положительный импульс в ряде секторов сферы услуг. В сфере розничной торговли, напротив, продажи несколько снизились.

Правительство Германии 12 октября значительно снизило свой экономический прогноз из-за кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители. Власти ожидают лишь небольшого экономического роста на 1,4% в этом году, а в следующем году экономика, вероятно, сократится на 0,4%. В 2024 году ожидается рост на 2,3%.

"В настоящее время мы переживаем острый энергетический кризис, который все больше превращается в экономический и социальный кризис", - констатировал министр экономики Роберт Габек. По его словам, спусковым механизмом стало нападение России на Украину в феврале и прекращение поставок газа из РФ в Европу. В результате цены на энергоносители оказались на очень высоком уровне, подчеркнул Габек.

17 октября стало известно, что из-за нехватки рабочей силы Германия может потерять 85 млрд евро.