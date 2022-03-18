В Германии во время футбольного матча дети выбежали на поле с плакатом: "Остановите Путина"
На футбольных стадионах мира продолжаются разнообразные акции с призывом остановить диктаторский режим России, начавший войну против Украины
Как сообщает ua-football, во время одного из матчей немецкой Бундеслиги состоялся невероятный перформанс, передает Еспресо. TV.
После победы франкфуртского "Айнтрахта" над "Бохумом" (2:1) на поле выбежали юные болельщики с самодельным плакатом в поддержку Украины.
Стюарды сначала хотели выдворить мальчиков, но те под защитой футболистов показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.
"Остановите Путина!" - именно такая надпись была у ребят на сине-желтом плакате.
- Напомним, Россию и Беларусь отстранили от чемпионата Европы-2022 по летним видам спорта.
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