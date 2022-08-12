В Германии в пробах воды из реки Одер обнаружили ртуть
Пробы воды, собранные после массовой гибели рыбы в реке Одер, протекающей вдоль части немецко-польской границы, выявили доказательства значительного загрязнения ртутью
Об этом сообщает DPA.
"Первые результаты были доступны с вечера 11 августа. У нас еще нет их официально, но они действительно указывают на массовое загрязнение ртутью как фактор (гибели рыбы - Ред.)", — сказал местный экологический чиновник Грегор Бейер.
Он также отметил, что районная администрация сразу отвергла теорию о том, что причиной загрязнения может быть дефицит кислорода.
"Очень неприятная часть этого состоит в том, что о явно поступавших токсинах со стороны Польши не было сообщено из-за соответствующих систем предупреждения. Поэтому мы смогли отреагировать только тогда, когда непосредственно наблюдалась гибель рыбы", — сказал Бейер.
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