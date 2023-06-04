В Германии в доме беженцев из Украины возник пожар: погиб ребенок
В городе Апольда, расположенном в Германии, произошел пожар в доме, где проживали беженцы из Украины. Погиб ребенок, также есть пострадавшие
Об этом сообщил руководитель регионального министерства внутренних дел в федеральной земле Тюрингия Георг Майер.
"Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиту от бомб Путина", - сообщил глава.
Также он заявил, что сделает все возможное для уяснения причин пожара.
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил , что в результате пожара, по предварительной информации, пострадали. Однако представитель власти заявил, что в связи с активным проведением следствия, он в настоящее время не может раскрывать детали этого события.
"Наши консулы с самого утра на контакте с проживающими в этом регионе гражданами Украины постоянно меня брифингуют, а также с немецкими правоохранительными органами", - сообщил посол.
- Напомним, что 27 человек погибли во время пожара на золотой шахте в Перу, которая стала самой плохой аварией на шахте в стране за последние десятилетия.
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