В Германии в доме беженцев из Украины возник пожар: погиб ребенок

Об этом сообщил руководитель регионального министерства внутренних дел в федеральной земле Тюрингия Георг Майер.

"Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиту от бомб Путина", - сообщил глава.

Также он заявил, что сделает все возможное для уяснения причин пожара.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил , что в результате пожара, по предварительной информации, пострадали. Однако представитель власти заявил, что в связи с активным проведением следствия, он в настоящее время не может раскрывать детали этого события.

"Наши консулы с самого утра на контакте с проживающими в этом регионе гражданами Украины постоянно меня брифингуют, а также с немецкими правоохранительными органами", - сообщил посол.