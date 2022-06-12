В Германии уже модернизировали часть БМП Marder для ВСУ и ждут решения Шольца, - Bild am Sonntag
Гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что часть обещанных Украине БМП Marder уже модернизирована
Об этом сообщает Bild am Sonntag .
"Мы занимаемся ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы. Мы проверяем все компоненты, чтобы машина могла надежно двигаться и стрелять", – сказал Паппергер.
Он добавил, что решение, когда и куда передадут БМП, должно решить немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом.
По информации издания, существует вероятность, что Германия передаст Marder Греции, которая направит в Украину старые БМП-1 советского производства.
Паппергер добавил, что на предприятиях Rheinmetall также идет модернизация 88 танков Leopard 1 и нескольких Leopard 2.
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- 6 июня Афины выразили готовность передать Украине около 100 БМП-1, когда получат от ФРГ бронетранспортеры Marder.
- 12 июня Spiegel сообщил, что ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.
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