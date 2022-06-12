Об этом сообщает Bild am Sonntag .

"Мы занимаемся ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы. Мы проверяем все компоненты, чтобы машина могла надежно двигаться и стрелять", – сказал Паппергер.

Он добавил, что решение, когда и куда передадут БМП, должно решить немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом.

По информации издания, существует вероятность, что Германия передаст Marder Греции, которая направит в Украину старые БМП-1 советского производства.

Паппергер добавил, что на предприятиях Rheinmetall также идет модернизация 88 танков Leopard 1 и нескольких Leopard 2.

23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

6 июня Афины выразили готовность передать Украине около 100 БМП-1, когда получат от ФРГ бронетранспортеры Marder.

12 июня Spiegel сообщил, что ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.

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