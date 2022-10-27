В Германии успешно опробовали лазерное оружие для борьбы с дронами

Об этом идет речь на сайте DW.

Благодаря своим возможностям будущая система подходит для борьбы с небольшими и подвижными целями, отметили в вооруженных силах Германии. В бундесвере говорят, что лазерное оружие может служить защитой от беспилотных летательных аппаратов и ракет. Кроме того, возможна защита от минометных снарядов и управляемых ракет.

Следующие тестирования будут проходить до середины 2023 года.

Напомним, Германия передала Украине еще две системы MARS II и четыре артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставках Украине дополнительно 2 систем залпового огня MARS и 4 гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

26 октября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила у Швейцарии разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

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