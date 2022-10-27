В Германии успешно опробовали лазерное оружие для борьбы с дронами
В бундесвере опробовали лазерное оружие, которое будет обезвреживать беспилотники. Тестирование, состоявшееся на фрегате "Саксония", показало успешную работу и заложило основу для возможной разработки системы лазерного оружия
Об этом идет речь на сайте DW.
Благодаря своим возможностям будущая система подходит для борьбы с небольшими и подвижными целями, отметили в вооруженных силах Германии. В бундесвере говорят, что лазерное оружие может служить защитой от беспилотных летательных аппаратов и ракет. Кроме того, возможна защита от минометных снарядов и управляемых ракет.
Следующие тестирования будут проходить до середины 2023 года.
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