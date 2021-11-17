В Германии усиливают ограничения для невакцинированных от коронавируса

Об этом сообщает The Guardian.



В Саксонии, где 85% реанимационных коек занимают COVID-больные, правительство ввело "правило 2G" (вакцинировано и восстановлено) во второстепенных учреждениях и магазинах. Оно состоит в том, что эти заведения могут посещать только люди со справкой о прививках и тестами на коронавирус.



Министерство социальных дел Саксонии Петра Кеппинг отметила, что придется принимать дополнительные меры, если врачи не смогут справляться с количеством больных.



В Северном Рейне-Вестфалии невакцинированным запретят вход на разные меры. Желающим посетить их нужно иметь тест на коронавирус и подтверждение вакцинации или выздоровления.



По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в немецкой столице тоже планируют введение "правила 2G". Он также отметил, что в Берлине планируют возобновить работу центров вакцинации, закрывшихся после спада заболеваемости летом. Однако это произойдет не раньше января-февраля 2022 года.

Ранее стало известно , что в Германии снова будут доступны бесплатные тесты на коронавирус.

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