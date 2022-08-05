В Германии уменьшилось количество людей, которые считают, что санкции, введенные против России, недостаточны
Меньше 40% жителей Германии считают, что их страна поставляет Украине достаточное количество оружия. Кроме того, количество людей, которые считают, что санкции против России недостаточны, уменьшилось по сравнению с июнем
Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на результаты социологического опроса Deutschlandtrend, обнародованного 4 августа.
"Что касается введенных против РФ санкций, то их до сих пор считают недостаточными 37% немцев, хотя эта доля и снижается - в июне был 41%. 34% думают, что санкций сейчас столько, сколько нужно и 21% жителей ФРГ уверены, что санкционная война зашла слишком далеко", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что после пяти месяцев войны России немцы несколько остыли к идее поддержки Украины. Однако большинство из них все еще остаются благосклонными к ней, отмечают социологи.
"Согласно результатам опроса, 39% немцев считают оправданным нынешний объем поставок оружия ФРГ Украине. В июне такое мнение встречалось на 3% пункты чаще. При этом 32% опрошенных считают, что поставки Киеву вооружений зашли слишком далеко, и только 23% заявили, что их можно было бы увеличить", – сообщают в результатах опроса.
Социологическое исследование Deutschlandtrend проводилось институтом Infratest dimap с 1 по 3 августа. Всего было опрошено 1313 человек, в том числе 858 по телефону и 455 – в онлайн-формате.
- Согласно опросу, поляки больше всего доверяют таким иностранным политикам, как Владимир Зеленский (86%), Джо Байден (74%) и Борис Джонсон (55%). Наиболее недоверчиво относятся к Путину и Лукашенко.
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