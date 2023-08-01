В Германии уменьшается потребление пива: эксперты назвали причину
В первом полугодии 2023 года объем продаж немецких пивоварений упал на 2,9% по сравнению с 2022 годом и на 12,2% – с 2013
Такие данные обнародовало сегодня Федеральное статистическое ведомство ФРГ, сообщает Bild.
В первом полугодии 2023 года объем продаж немецких пивоварений упал до 4,2 млрд литров. Это на 2,9% ниже, чем за тот же период 2022 года и на 12,2% меньше, чем в январе-июне 2013 года.
"После небольшого роста в 2022 году по сравнению с пандемическим 2021 годом длится долгосрочный тренд падения показателей продаж", - заявили специалисты по статистике.
Всего в Германии около 1500 пивоварен. В ассоциации пивоваров говорят, что главная причина спада продаж — инфляция, по которой многие не хотят тратить деньги на пиво.
- Напомним, в 2021 году фестиваль пива, традиционно проходящий осенью в немецком Мюнхене, отменили из-за коронавируса.
- После двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 фестиваль "Октоберфест" возобновится в 2022 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное