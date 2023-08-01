Такие данные обнародовало сегодня Федеральное статистическое ведомство ФРГ, сообщает Bild.

В первом полугодии 2023 года объем продаж немецких пивоварений упал до 4,2 млрд литров. Это на 2,9% ниже, чем за тот же период 2022 года и на 12,2% меньше, чем в январе-июне 2013 года.

"После небольшого роста в 2022 году по сравнению с пандемическим 2021 годом длится долгосрочный тренд падения показателей продаж", - заявили специалисты по статистике.

Всего в Германии около 1500 пивоварен. В ассоциации пивоваров говорят, что главная причина спада продаж — инфляция, по которой многие не хотят тратить деньги на пиво.