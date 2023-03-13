В Германии украинские защитники завершают обучение на танках Leopard

Об этом информирует ZDF.

Отмечают, что курс длился несколько недель. В понедельник, 13 марта, украинские военные провели боевую стрельбу на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.

"Обучение позволило украинским военным вести огонь с применением современной системы вооружения", – рассказал бригадный генерал Бьорн Шульц.