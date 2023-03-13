В Германии украинские защитники завершают обучение на танках Leopard
Украинские военные вот-вот завершат обучение на танках Leopard 2, которое они проходят в Германии
Об этом информирует ZDF.
Отмечают, что курс длился несколько недель. В понедельник, 13 марта, украинские военные провели боевую стрельбу на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.
"Обучение позволило украинским военным вести огонь с применением современной системы вооружения", – рассказал бригадный генерал Бьорн Шульц.
- 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешила реэкспорт по другим странам.
- В четверг, 9 февраля, Германия заявила, что требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели.
- 11 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.
- 13 февраля стало известно, что бундесвер приступил к обучению украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.
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