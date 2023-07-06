В Германии у россиян конфискуют автомобили с номерами РФ
Немецкие таможенники конфискуют у граждан России автомобили с регистрационными номерами РФ и предупреждают о возможности уголовного преследования из-за нарушения законодательства ФРГ
Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Германии.
Немецкая таможня изымает у граждан РФ автомобили с российской регистрацией, которые они ввозят в страну для использования в личных целях или транзита.
Россиянам инкриминируют нарушение закона "О внешней торговле", ссылаясь на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине". В третьей статье Регламента говорится о запрете на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. За это нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Посольство России посоветовало своим гражданам "воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами".
- 5 июня Латвия передала Украине 66 автомашин, конфискованных у пьяных водителей. Это предусмотрено законом "О поддержке гражданского населения в Украине". Так, транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.
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