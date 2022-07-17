Об этом сообщает Bild со ссылкой на главу Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера.

"Газовые хранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все равно недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Ремонтные работы "Северного потока-1" планируется завершить в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ потом по трубопроводу и сколько его будет", – заявил Мюллер.



Несмотря на закрытие "Северного потока-1", значительного скачка цены на газ в Германии не было, соответственно рынки уже оценили потерю поставок российского газа, считает глава Федерального сетевого агентства. Впрочем, зимой возможна нехватка голубого топлива.

"Кроме того, нет такого сценария, когда мы останемся совсем без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем из немецких терминалов сжиженного газа", - заверил он.



Клаус Мюллер допустил, что еще минимум два года Германии придется жить с угрозой остаться без голубого топлива. Но так же правда, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше".

По оценкам немецкого энергетического регулятора, ежемесячные счета за отопление могут утроиться в следующем году из-за значительного сокращения импорта российского газа.

10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока. Таким образом, Канада сделала исключение для "Газпрома".

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.

МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом. Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

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