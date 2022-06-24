В Германии трансгендерам-футболистам разрешили играть за мужские и женские команды
Немецкий футбольный союз позволил трансгендерам, интерсексуалам и небинарным персонам играть за мужские и женские команды
Об этом сообщает The Guardian .
В Германии трансгендеры, интерсексуалы и небинарные персоны смогут выбирать, за какие команды играть – мужские или женские. Правила вступят в силу в следующем сезоне.
Эти нововведения будут включены в регламент для молодежных соревнований, футзала и любительского футбола.
"Это также касается трансгендерных игроков, которые теперь оставаться в команде, в которой они играли раньше. Пока спортивная деятельность не влияет на здоровье человека во время приема лекарства, он может участвовать в игре, поэтому новый регламент исключает применение допинга. Опыт показал , что это не ставит под угрозу честность соревнований. В конце концов, у всех людей разные физические силы и способности, которые ведут к успеху только вместе в команде, независимо от пола", — заявили в Немецком футбольном союзе.
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