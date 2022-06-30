В Германии свободные демократы настаивают на поставке Украине 50 бронемашин Marder

Об этом сообщает Spiegel.

"Как свободные демократы, мы считаем, что можем и должны поставить часть из них," – заявила Штрак-Циммерман.

Она отметила, что у бундесвера есть 350 таких машин.

По ее мнению, правильно, что при поставках оружия ведутся консультации с французами и американцами.

"Но для Германии было бы хорошо сказать, что мы только начинаем, и попросить других следовать этому примеру. Мы также могли бы шагнуть вперед, не дожидаясь, пока кто-то другой будет первым", - отметила политик.

Ранее производитель бронемашин Marder заявил о готовность немедленно передать их Украине, однако решение должно утвердить федеральное правительство.

31 мая Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.