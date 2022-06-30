В Германии свободные демократы настаивают на поставке Украине 50 бронемашин Marder
Глава комитета бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн считает возможным поставить в Украину 50 бронемашин Marder
Об этом сообщает Spiegel.
"Как свободные демократы, мы считаем, что можем и должны поставить часть из них," – заявила Штрак-Циммерман.
Она отметила, что у бундесвера есть 350 таких машин.
По ее мнению, правильно, что при поставках оружия ведутся консультации с французами и американцами.
"Но для Германии было бы хорошо сказать, что мы только начинаем, и попросить других следовать этому примеру. Мы также могли бы шагнуть вперед, не дожидаясь, пока кто-то другой будет первым", - отметила политик.
Ранее производитель бронемашин Marder заявил о готовность немедленно передать их Украине, однако решение должно утвердить федеральное правительство.
- 31 мая Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.
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