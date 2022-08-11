В Германии судят военного, который шпионил в пользу России

Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура заявила, что Ральф Г., чья фамилия не может быть полностью разглашена, согласно немецким законам о конфиденциальности, предоставлял российским агентам "многочисленные документы и информацию" о немецкой армии с октября 2014 года по март 2020 года, когда он был заместителем командира отряда .

По данным обвинения, подсудимый помогал своим российским кураторам понять оборонную политику США и ее партнеров по НАТО.

Мы считаем, что обвиняемый вел с российской разведывательной службой игру через нескольких человек, в том числе в российском посольстве в Берлине", - заявил федеральный прокурор Герд Кайзер.

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Федеральная прокуратура Германии обвинила бывшего офицера в разглашении российским агентам информации о "Северном потоке - 2", а также в том, что он информировал россиян о резервных силах Германии и гражданской обороне. В прокуратуре утверждают, что благодаря подозреваемому российские спецслужбы узнали личные и контактные данные высокопоставленных военных офицеров и менеджеров известных компаний.

"Мы не смогли найти доказательств, что ему платили за предоставление информации. Просто бросилось в глаза то, что он неоднократно получал приглашение на официальные российские мероприятия", - отметил прокурор.

На днях дипломат Ельченко в эфире Еспресо заявил, что вся российская агентура ищет, как предотвратить поставки оружия в Украину.