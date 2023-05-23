В Германии суд заключил в тюрьму сторонника войны РФ против Украины
Суд в Гамбурге приговорил к трем годам заключения 32-летнего мужчины за одобрение агрессивной войны России против Украины и повторное преступление
Об этом пишет DW.
По словам представителя суда, такой срок был назначен в связи с тем, что в апреле нарушитель уже был осужден окружным судом Берлина на два года и четыре месяца за нападение на журналиста. Степень наказания была назначена по совокупности преступлений.
Согласно обвинительному выводу, осужденный оправдывал российскую войну против Украины в соцсетях, называл Украину "террористическим государством", а также использовал символ "Z", публичная демонстрация которого в Германии наказывается.
Дополнительным обвинением стало хранение оружия – запрещенного тактического складного ножа.
- Напомним, недавно в Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским.
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