В Германии суд заключил в тюрьму сторонника войны РФ против Украины

Об этом пишет DW.

По словам представителя суда, такой срок был назначен в связи с тем, что в апреле нарушитель уже был осужден окружным судом Берлина на два года и четыре месяца за нападение на журналиста. Степень наказания была назначена по совокупности преступлений.

Согласно обвинительному выводу, осужденный оправдывал российскую войну против Украины в соцсетях, называл Украину "террористическим государством", а также использовал символ "Z", публичная демонстрация которого в Германии наказывается.

Дополнительным обвинением стало хранение оружия – запрещенного тактического складного ножа.