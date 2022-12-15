В Германии строят завод по производству боеприпасов, в которых нуждается Украина, - СМИ
В Германии приступили к строительству завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, с целью независимой поставки Бундесвера
Об этом сообщает Radio Rur.
Отмечается, что строительством предприятия загорелся немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должна быть готова уже в январе.
Цель будущего производства состоит в автономном снабжении снарядами Бундесвера, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей. В частности, это связано с тем, что Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину.
Планируется, что в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снарядов для зениток Gepard. В случае заказа федерального правительства Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов. Издание отмечает, что Германия сначала передала Украине 60 тысяч снарядов для "Гепардов", однако, учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.
- 14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.
- 2 декабря в Spiegel сообщили, что Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard , правительство страны надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.
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