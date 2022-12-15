Об этом сообщает Radio Rur.

Отмечается, что строительством предприятия загорелся немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должна быть готова уже в январе.

Цель будущего производства состоит в автономном снабжении снарядами Бундесвера, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей. В частности, это связано с тем, что Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину.

Планируется, что в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снарядов для зениток Gepard. В случае заказа федерального правительства Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов. Издание отмечает, что Германия сначала передала Украине 60 тысяч снарядов для "Гепардов", однако, учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.

14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

2 декабря в Spiegel сообщили, что Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard , правительство страны надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.

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