На открытии заседания в формате видеоконференции перед участниками выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Guardian .

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - сказал он, обращаясь к мировым политикам.

Зеленский подчеркнул, что Кремль должен проиграть, ведь его цель – уничтожать народы.

"У нас нет времени. Время является определяющим фактором. Мы должны действовать быстро", - подчеркнул он.

"Нам нужны оборонные и боевые танки. Каждое оружие имеет значение", – добавил президент.

Перед началом заседания в Минобороны Украины рассказали , чего ожидают от встречи "Рамштайна":

Больше систем ПВО;

оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы);

Систематическая поставка боеприпасов + сервис и ремонт вооружения и техники.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.

Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил , что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb