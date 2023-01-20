В Германии стартовало заседание "Рамштайна": на его открытии выступил Зеленский
На американской авиабазе "Рамштайн" в немецкой земле Рейнланд-Пфальц 20 января началось восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины
На открытии заседания в формате видеоконференции перед участниками выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Guardian .
"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - сказал он, обращаясь к мировым политикам.
Зеленский подчеркнул, что Кремль должен проиграть, ведь его цель – уничтожать народы.
"У нас нет времени. Время является определяющим фактором. Мы должны действовать быстро", - подчеркнул он.
"Нам нужны оборонные и боевые танки. Каждое оружие имеет значение", – добавил президент.
Перед началом заседания в Минобороны Украины рассказали , чего ожидают от встречи "Рамштайна":
- Больше систем ПВО;
- оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы);
- Систематическая поставка боеприпасов + сервис и ремонт вооружения и техники.
Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.
- Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил , что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное