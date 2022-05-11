В Германии стартовали тренировки украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000
Германия и Нидерланды планируют научить около 18 украинских экипажей пользоваться Panzerhaubitze 2000
Об этом сообщает в твиттере Министерство обороны Германии.
11 мая в Германии начали тренировать солдат из Украины на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000.
"Сегодня в Германии стартовали тренировки украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Мы вместе с Нидерландами планируем обучение до 18 украинских экипажей. Это значит, что ни Германия, ни НАТО не станут воюющей стороной", – пишет Кристине Ламбрехт.
- Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000 года.
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