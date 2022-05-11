В Германии стартовали тренировки украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000

Об этом сообщает в твиттере Министерство обороны Германии.

11 мая в Германии начали тренировать солдат из Украины на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000.

"Сегодня в Германии стартовали тренировки украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Мы вместе с Нидерландами планируем обучение до 18 украинских экипажей. Это значит, что ни Германия, ни НАТО не станут воюющей стороной", – пишет Кристине Ламбрехт.

Die Au Stimmungsbildung ukrainischer SoldatInnen an der Panzerhaubitze 2000 в Deutschland hat heute begonnen. Wir planen gemeinsam mit ???????? bis zu

18 ???????? Besatzungen auszubilden.

Dadurch wird weder ???????? noch die #NATO zur Kriegspartei, das betont Ministeri Lambrecht im @ZDF . pic.twitter.com/EhE6awhvbF — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 11, 2022

Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000 года.

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