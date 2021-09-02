В Германии стартовала забастовка железнодорожников
Немецкий профсоюз машинистов GDL начал очередную забастовку на пассажирских поездах
Об этом сообщает DW.
Эта забастовка продлится более 5 суток. Он должен существенно ограничить пассажирские железнодорожные перевозки в стране.
В Deutsche Bahn считают, что способны сохранить около 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов пригородных поездов и городских электричек.
В начале июня профсоюз объявил о провале переговоров об улучшении условий труда.
Deutsche Bahn предлагал повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Профсоюз признал эти условия недостаточными.
1 сентября Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить забастовку: постепенное повышение зарплаты на 3,2 процента, единовременную выплату премий в размере до 600 евро и уменьшение срока действия тарифного договора с 40 месяцев до 36. Однако профсоюз отверг предложение и объявил о забастовке .
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