В Германии спецслужбы ликвидировали самую большую в мире платформу российского даркнета

Об этом сообщается на сайте спецорганов.

"Есть подозрения в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в Интернете, коммерческом приобретении или предоставлении возможности для несанкционированной покупки или несанкционированной продажи наркотиков, а также в отмывании коммерческих денег", - говорится в пресс-релизе.

Нелегальная торговая площадка была русскоязычной платформой даркнета, доступ к которой через сеть Tor был как минимум с 2015 года. На торговой площадке зарегистрировано около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов.

По оценкам органов, она была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 млрд евро. В результате операции были конфискованы биткоины на сумму 23 миллионов евро, относящиеся к торговой площадке.

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