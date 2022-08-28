В Германии собрались национализировать дочернюю компанию Газпрома – Welt

Об этом сообщает Welt.

Подготовка к национализации бывшей дочерней компании Газпрома Gazprom Germania значительно больше продвинулась вперед, чем было известно ранее. Федеральное правительство тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность быстро осуществить национализацию, сообщает издание.

В настоящее время Gazprom Germania, которую переименовали в Securing Energy for Europe, находится на попечении Федерального сетевого агентства. Вновь холдинг имеет такое же название – Securing Energy for Europe.

В Министерстве экономики подтвердили существование такой компании и объяснили, что это не является чем-то чрезвычайным в случаях корпоративной реструктуризации. Однако более подробную информацию пока не разглашают.