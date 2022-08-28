В Германии собрались национализировать дочернюю компанию Газпрома – Welt
Правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию, чтобы ускорить национализацию Gazprom Germania
Об этом сообщает Welt.
Подготовка к национализации бывшей дочерней компании Газпрома Gazprom Germania значительно больше продвинулась вперед, чем было известно ранее. Федеральное правительство тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность быстро осуществить национализацию, сообщает издание.
В настоящее время Gazprom Germania, которую переименовали в Securing Energy for Europe, находится на попечении Федерального сетевого агентства. Вновь холдинг имеет такое же название – Securing Energy for Europe.
В Министерстве экономики подтвердили существование такой компании и объяснили, что это не является чем-то чрезвычайным в случаях корпоративной реструктуризации. Однако более подробную информацию пока не разглашают.
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В марте стало известно, что Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации подразделений Газпрома и Роснефти из-за неуверенности перспектив безопасности энергоснабжения.
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