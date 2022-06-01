В Германии снизили стоимость проезда в общественном транспорте из-за дорогостоящего топлива

С 1 июня по всей территории Германии начали действовать льготные проездные билеты на все виды общественного транспорта, которые стоят всего 9 евро в месяц. Закон о так называемом 9-еuro-ticket бундесрат одобрил в середине мая.

В целом общественный транспорт в Германии не дешевый. В среднем одна поездка по городскому автобусу или трамваем стоит от 1,5 евро даже в небольшом городе. Но при этом за 25-40 евро можно приобрести абонемент в месяц, позволяющий пользоваться общественным транспортом, в том числе поездами, в пределах всей федеральной земли. Теперь с билетом за 9 евро (цена одного кг фарша) можно путешествовать даже между землями, но только по региональным поездам. Аномально дешевыми билетами немецкие власти решили убить сразу двух зайцев. С одной стороны, пытается удобрить своих граждан, которые сейчас крайне недовольны ростом цен на энергоносители и продукты питания. С другой – поощряет людей пересесть с собственных авто на общественный транспорт и таким образом снизить потребление бензина в стране. Экологи видят позитив в том, что снизится количество выбросов в атмосферу. Впрочем, есть и недовольные. В первую очередь это эпидемиологи, которые прогнозируют увеличение заболеваемости COVID-19 из-за переполненных поездов и автобусов.

Немецкие власти называют 9-еuro-ticket экспериментом, который продлится три месяца, но если будет иметь положительные последствия, то может быть продлен и после 1 сентября. Предварительно федеральное правительство выделило земель 2,5 млрд евро на этот проект, но уже говорят, что этих средств недостаточно и придется дофинансироваться.

К слову, вместе с введением единого билета за 9 евро в Германии отменили бесплатный проезд в региональном транспорте для украинцев. До сих пор в городском транспорте и поездах RE и RB (пригородные и региональные поезда) вместо билета достаточно было показать паспорт.

Между тем, во Львове из-за подорожания горючего стоимость проезда в общественном автотранспорте подняли до 15 грн. Новые тарифы начнут действовать с четверга, 2 июня.

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