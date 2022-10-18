Об этом сообщает WSJ.

По словам официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что серия взрывов вдоль газопроводов, вероятно, была вызвана диверсией, прибавляющей вес подобным предварительным выводам шведов. Немецкие следователи не смогли окончательно связать вероятную диверсию с каким-либо лицом, но некоторые немецкие официальные лица говорят, что за взрывами стоит Россия.

Официальные лица в некоторых западных столицах заявили, что остановка газа была политическим шагом в ответ на санкции, вызванные вторжением России в Украину.

Москва отрицает ответственность и заявляет, что взрывы были терактом, направленным против интересов России. Предварительное шведское расследование в начале этого месяца пришло к выводу, что взрывы, произошедшие в конце сентября, вероятно, были вызваны диверсией, но оно также не назвало виновного. НАТО вскоре после атак заявила, что утечка информации является результатом диверсии, но не предоставила никаких доказательств и не назвала виновного.

Взрывы привели к повреждению трех из четырех труб, являющихся частью газопроводов "Северный поток" и "Северный поток". Единственным газопроводом, не пострадавшим от взрывов, была одна из двух нитей второго газопровода. Германия отказалась сертифицировать "Северный поток-2" после нападения России на Украину. На прошлой неделе президент Владимир Путин обвинил Запад в крахе поставок энергоресурсов и заявил, что "надо только открыть кран", чтобы возобновить поставки газа в Германию из-за неповрежденной трубы, известной как "Северный поток-2 В".

Некоторые немецкие официальные лица говорят, что, оставляя одну линию целой в этой атаке, Россия пытается усилить давление на немецких политиков, чтобы они открыли "Северный поток-2". Однако пресс-секретарь правительства Германии заявила, что не планируют запускать газопровод.

Трубопроводы проходят через воды Германии, Швеции и Дании. Все три страны расследуют инцидент. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместного расследования с двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.

Сегодня, 18 октября, шведское издание Expressen опубликовало фотографии разрушенного участка газопровода "Северный поток", передает РБК.

Съемка сделана на глубине 80 м. Издание утверждает, что трещины проходят по морскому дну, прежде чем достигают трубы, разорванной в результате диверсии. Магнитуда взрыва составила 2,3 по шкале Рихтера, повреждено по меньшей мере 50 метров газопровода.

Также обнародовано видео поврежденного участка.

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