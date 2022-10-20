В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев, следствие подозревает, что это умышленный поджог
Ночью 20 октября в немецком населенном пункте Гросс-Штремкендорф сгорело общежитие для украинских беженцев. Жертв нет, а следствие подозревает, что это умышленный поджог
Об этом сообщает DW .
В сообщении говорится, что 19 октября полиция приезжала в общежитие из-за того, что неизвестный нанес граффити со свастикой на табличку с названием гостиницы. Полиция рассматривает поджог как основную версию.
"Опираясь, в том числе, на свой многолетний опыт работы пожарным, я сейчас предполагаю, что пожар был устроен намеренно", - сказал глава администрации округа Тино Шоман.
Огонь укротили почти 120 пожарных и 20 пожарных машин. Никто из 14 жителей общежития не пострадал, пока они находятся в другом заведении.
DW также отмечает , что в августе неизвестный пытался поджечь детский сад, куда ходят дети украинских беженцев.
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