Об этом сообщает DW .

В сообщении говорится, что 19 октября полиция приезжала в общежитие из-за того, что неизвестный нанес граффити со свастикой на табличку с названием гостиницы. Полиция рассматривает поджог как основную версию.

"Опираясь, в том числе, на свой многолетний опыт работы пожарным, я сейчас предполагаю, что пожар был устроен намеренно", - сказал глава администрации округа Тино Шоман.

Огонь укротили почти 120 пожарных и 20 пожарных машин. Никто из 14 жителей общежития не пострадал, пока они находятся в другом заведении.

DW также отмечает , что в августе неизвестный пытался поджечь детский сад, куда ходят дети украинских беженцев.

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