В Германии считают, что Гаага может провести расследование в отношении Путина
Целенаправленное уничтожение инфраструктуры Украины Россией может привести к расследованиям против президента России Владимира Путина
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление федерального министра юстиции Германии Марко Бушманна.
"Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды, мог бы расследовать Путина за преступления против человечества, - заявил политик редакционной сети Германия. - И это не гипотетический случай".
По мнению Бушманна, лишение населения зимой электроэнергии и отопления в результате уничтожения гражданской инфраструктуры можно расценивать как преступление против человечности.
Министр добавил, что показателем того, что Путин несет прямую ответственность, могут являться его телевизионные выступления. В них он объясняет, что уничтожение Украины является желаемой тактикой. С другой стороны, генеральный прокурор Германии не может расследовать президента России, потому что тот является главой государства и потому имеет иммунитет.
- ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры. Также над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России работает Франция.
- 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии.
- Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.
- Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное