Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление федерального министра юстиции Германии Марко Бушманна.

"Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды, мог бы расследовать Путина за преступления против человечества, - заявил политик редакционной сети Германия. - И это не гипотетический случай".

По мнению Бушманна, лишение населения зимой электроэнергии и отопления в результате уничтожения гражданской инфраструктуры можно расценивать как преступление против человечности.

Министр добавил, что показателем того, что Путин несет прямую ответственность, могут являться его телевизионные выступления. В них он объясняет, что уничтожение Украины является желаемой тактикой. С другой стороны, генеральный прокурор Германии не может расследовать президента России, потому что тот является главой государства и потому имеет иммунитет.

ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры. Также над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России работает Франция.

2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии.

Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.

Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

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