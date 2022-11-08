Об этом говорится в совместном расследовании NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung.

Общая стоимость картин составляет €5 млн.

Картины находились на яхте и, очевидно, были сохранены, когда судно прибыло в порт Гамбурга на капитальный ремонт в конце 2021 года. Среди картин – работа французско-российского экспрессиониста Марка Шагала.

Представитель Усманова подчеркнул, что предметы искусства, о которых идет речь, якобы не принадлежат олигарху, поэтому о них немецким органам власти не нужно было сообщать.

21 сентября германская полиция провела обыск в баварском имении Усманова. Он подозревается в осуществлении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год, чтобы скрыть происхождение средств, в частности уклонение от уплаты налогов.

Впоследствии германская полиция обыскала яхту Усманова на севере Германии.

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