Об этом заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах 13 января в Берлине, пишет WDR.

"Мы просто должны больше полагаться на личную ответственность и добровольное участие", – сказал Лаутербах.

Требования скорейшей отмены нормы ношения маски стали звучать в Германии все чаще. В частности, на этом настаивал перевозчик Deutsche Bahn, указывая на повышенную нагрузку на персонал из-за необходимости контролировать ношение масок.

После 2 февраля требование ношения масок в Германии будет применяться только в больницах, гериатрических учреждениях и т.п.

Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен в конце декабря 2022 года заявил, что считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной.

В США о завершении пандемии коронавируса заявили еще в сентябре 2022 года.

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