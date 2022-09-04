В Германии российская диаспора вышла на протест против санкций и поддержки Украины, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

В немецком Кельне около двух тысяч преимущественно русскоязычных демонстрантов вышли на протест, требуя от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ.

Организаторы также собирали средства для якобы поддержки армии РФ.

В противовес пророссийскому митингу вышли несколько десятков контрпротестантов, выражавших поддержку Украине.

Известно, что подобная акция прошла 3 сентября в Праге. Около 70 тысяч человек вышли на демонстрацию за отставку правительства Чехии, в том числе митингующие против неприятия России.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что введут визовые ограничения для россиян независимо от решения ЕС. По данным Financial Times, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву въехали около 700 тыс. россиян. Большинство из них - туристы, использующие граничащие с Россией государства как ворота для поездок в другие страны ЕС.