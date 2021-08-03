В Германии решили вводить третью дозу вакцины отдельным группам населения и позволили прививаться всем подросткам

Об этом сообщает DW .

Решение приняли земельные и федеральный министры здравоохранения.



До сих пор вакцинацию детей проводили при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей.



Теперь же ее будут делать на общих правах в центрах вакцинации.

По данным министра здравоохранения Йенса Шпана, пока вакцинировался каждый пятый подросток страны - около 900 000.

Также было принято решение, что уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины. Речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом.



Третью дозу следует делать через полгода после введения второй дозы.

В Израиле с 1 августа начнут делать прививки от COVID-19 третьей дозой людям старше 60 лет.