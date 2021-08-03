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В Германии решили вводить третью дозу вакцины отдельным группам населения и позволили прививаться всем подросткам

3 августа, 2021 вторник
08:48

В Германии будут предлагать вакцинацию детей от 12 лет препаратами Moderna и Pfizer

Об этом сообщает DW .

Решение приняли земельные и федеральный министры здравоохранения.

До сих пор вакцинацию детей проводили при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей.

Теперь же ее будут делать на общих правах в центрах вакцинации.

По данным министра здравоохранения Йенса Шпана, пока вакцинировался каждый пятый подросток страны - около 900 000.

Также было принято решение, что уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины. Речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом.

Третью дозу следует делать через полгода после введения второй дозы.

  • В Израиле с 1 августа начнут делать прививки от COVID-19 третьей дозой людям старше 60 лет.

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Германия
Коронавирус
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