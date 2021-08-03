В Германии решили вводить третью дозу вакцины отдельным группам населения и позволили прививаться всем подросткам
В Германии будут предлагать вакцинацию детей от 12 лет препаратами Moderna и Pfizer
Об этом сообщает DW .
Решение приняли земельные и федеральный министры здравоохранения.
До сих пор вакцинацию детей проводили при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей.
Теперь же ее будут делать на общих правах в центрах вакцинации.
Также было принято решение, что уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины. Речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом.
Третью дозу следует делать через полгода после введения второй дозы.
- В Израиле с 1 августа начнут делать прививки от COVID-19 третьей дозой людям старше 60 лет.
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