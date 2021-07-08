В Германии разрешили продавать медицинский каннабис

Об этом сообщает DW .

Цена - 4,30 евро за грамм.

В Германии выращивают медицинский каннабис три компании по поручению Агентства по каннабису.

Там ожидают, что за 4 года смогут вырастить 10,4 тонны препарата.

В Германии с 2017 года разрешили использовать коноплю в качестве лекарственного средства и создали специально для этого Агентство по каннабису.

В американском штате Нью-Йорк решили легализовать употребление марихуаны для людей с 21 года.

Верховный суд Мексики декриминализировал рекреационное использование марихуаны взрослыми.