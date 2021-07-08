В Германии разрешили продавать медицинский каннабис
Аптеки Германии с 7 июля могут получать для пациентов медицинскую коноплю
Об этом сообщает DW .
Цена - 4,30 евро за грамм.
В Германии выращивают медицинский каннабис три компании по поручению Агентства по каннабису.
Там ожидают, что за 4 года смогут вырастить 10,4 тонны препарата.
В Германии с 2017 года разрешили использовать коноплю в качестве лекарственного средства и создали специально для этого Агентство по каннабису.
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