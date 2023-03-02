Об этом свидетельствует последний опрос ARD DeutschlandTrend, проведенный социологической фирмой infratest dimap.

Относительное большинство – 47% (на 3% больше, если сравнить с февралем) считают целесообразным военную помощь Украине. Еще 16% (на 1% больше) придерживаются мнения, что военная помощь Германии недостаточна.

Если в феврале, после решения немецкого правительства предоставить Украине боевые танки, доля тех, кто считает чрезмерной военную поддержку Украины, выросла с 26% до 35%, сейчас она снова несколько уменьшилась – до 31%.

В то же время большинство опрошенных немцев (53%) считают, что дипломатические усилия для прекращения войны в Украине не достаточны (в феврале было 58%), 33% (+3%) считают эти усилия уместными, тогда как 5% (+1%). ) считают, что они заходят слишком далеко. При этом 45% поддерживающих большую дипломатию считают, что военная поддержка Украины уместна.

Подавляющее большинство респондентов считают, что Украина должна, прежде всего, сама решить, когда ей вступать в переговоры с Россией (73%), не согласен с такой позицией только 21%. Что касается санкций против РФ, то с 38% до 43% возросла доля жителей Германии, для которых они не достаточны, 33% (-4%) считают их достаточными и лишь 18% утверждают, что они чрезмерны.

Говоря о завершении войны в Украине, треть немцев (35%) считает, что Киеву придется уступить определенные территории России, и лишь незначительное большинство (54%) не соглашается с этим утверждением.

Опрос состоялся в течение 27 февраля - 1 марта среди 1311 респондентов по телефону на онлайн, погрешность составляет 2% для значений в 10% и 3% - для значений в 50%.