В Германии рассказали о коммуникации Шольца с Путиным

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман, передает DW .

Отвечая на вопрос журналистов, поступают ли из Берлина в адрес Москвы предложения о начале мирных переговоров с Украиной, она отметила, что "было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет".

"Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС постоянно устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина – неправильно", - сказала Хоффман.

Перед этим официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер обратил внимание, что Украина должна сама определять "при каких условиях, когда и как она будет вести возможные переговоры", о чем неоднократно говорили в Берлине.

Вместе с тем Вагнер отметил, что в МИД ФРГ не видят, чтобы от РФ поступали "убедительные предложения по переговорам".

"Это показали и достаточно жестокие бомбардировки в последние дни. Следовательно, эти действия России создают очень четкую картину", – заявил представитель немецкого министерства.

В МИД Австрии считают "интересной" предложенную Украиной формулу мира и призывают к переговорам.

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