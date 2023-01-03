В Германии рассказали о коммуникации Шольца с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман, передает DW .
Отвечая на вопрос журналистов, поступают ли из Берлина в адрес Москвы предложения о начале мирных переговоров с Украиной, она отметила, что "было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет".
"Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС постоянно устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина – неправильно", - сказала Хоффман.
Перед этим официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер обратил внимание, что Украина должна сама определять "при каких условиях, когда и как она будет вести возможные переговоры", о чем неоднократно говорили в Берлине.
Вместе с тем Вагнер отметил, что в МИД ФРГ не видят, чтобы от РФ поступали "убедительные предложения по переговорам".
"Это показали и достаточно жестокие бомбардировки в последние дни. Следовательно, эти действия России создают очень четкую картину", – заявил представитель немецкого министерства.
- В МИД Австрии считают "интересной" предложенную Украиной формулу мира и призывают к переговорам.
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