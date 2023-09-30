В Германии прошел первый саммит с лидерами стран Центральной Азии: что известно

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Центральная Азия стала для Германии по-настоящему важным с политической точки зрения регионом после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источники в аппарате канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщают, что за закрытыми дверями главы центральноазиатских государств осуждали действия Путина в Украине и выражали тревогу по поводу того, какая страна может стать следующей жертвой президента РФ. Однако при этом в Берлине понимают, что страны Центральной Азии тесно связаны с Россией, зависят от нее, поэтому вынуждены тщательно дозировать критику.

Кроме того, на встрече обсуждалось предотвращение обхода Россией санкций и поставки энергоносителей в ФРГ. Так, в Берлине отметили "аномальный" рост, с одной стороны, германского товарооборота со странами Центральной Азии, а с другой – этих стран с Россией, что свидетельствует об обходе санкционного режима. Однако Казахстан заявил о готовности "сотрудничать" с Германией по перекрытию каналов обхода санкций. Важность "дальнейших усилий по предотвращению обхода санкций" отметили также лидеры Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в итоговой декларации саммита.

Германия, в свою очередь, заинтересована в центральноазиатском сырье, в том числе в редкоземельных металлах, в снабжении "зеленого" водорода в будущем, а в ближайшей перспективе – нефти. Казахстан, в частности, готов увеличить поставки на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт по нефтепроводу "Дружба". Проблема, однако, состоит в том, что этот трубопровод проходит по территории России.