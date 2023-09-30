В Германии прошел первый саммит с лидерами стран Центральной Азии: что известно
Саммит с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана состоялся в Берлине впервые – он стал важным событием на фоне агрессии РФ в Украине
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Центральная Азия стала для Германии по-настоящему важным с политической точки зрения регионом после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Источники в аппарате канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщают, что за закрытыми дверями главы центральноазиатских государств осуждали действия Путина в Украине и выражали тревогу по поводу того, какая страна может стать следующей жертвой президента РФ. Однако при этом в Берлине понимают, что страны Центральной Азии тесно связаны с Россией, зависят от нее, поэтому вынуждены тщательно дозировать критику.
Кроме того, на встрече обсуждалось предотвращение обхода Россией санкций и поставки энергоносителей в ФРГ. Так, в Берлине отметили "аномальный" рост, с одной стороны, германского товарооборота со странами Центральной Азии, а с другой – этих стран с Россией, что свидетельствует об обходе санкционного режима. Однако Казахстан заявил о готовности "сотрудничать" с Германией по перекрытию каналов обхода санкций. Важность "дальнейших усилий по предотвращению обхода санкций" отметили также лидеры Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в итоговой декларации саммита.
Германия, в свою очередь, заинтересована в центральноазиатском сырье, в том числе в редкоземельных металлах, в снабжении "зеленого" водорода в будущем, а в ближайшей перспективе – нефти. Казахстан, в частности, готов увеличить поставки на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт по нефтепроводу "Дружба". Проблема, однако, состоит в том, что этот трубопровод проходит по территории России.
- Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на саммите заявил , что его страна поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти, также выступает за мирные переговоры.
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