Об этом пишет RMF FM.

Правоохранители получили уведомление об инциденте на трассе A12. Спикер подтвердил, что попавший в ДТП автобус направлялся из Польши.

По предварительной оценке, авария произошла из-за водителя бензовоза - он хотел сменить полосу и во время маневра врезался в едущий впереди грузовик, а после – в сторону автобуса, из-за чего он влетел в отбойник посередине трассы.

Отмечается, что известно о 56 травмированных, среди которых 20 человек, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Большинство пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автобуса.