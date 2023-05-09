В Германии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: 56 раненых
Недалеко от Берлина произошла авария с участием двух грузовиков, в том числе бензовоза и польского автобуса, сообщают о более 50 пострадавших
Об этом пишет RMF FM.
Правоохранители получили уведомление об инциденте на трассе A12. Спикер подтвердил, что попавший в ДТП автобус направлялся из Польши.
По предварительной оценке, авария произошла из-за водителя бензовоза - он хотел сменить полосу и во время маневра врезался в едущий впереди грузовик, а после – в сторону автобуса, из-за чего он влетел в отбойник посередине трассы.
Отмечается, что известно о 56 травмированных, среди которых 20 человек, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Большинство пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автобуса.
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