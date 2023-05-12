В Германии произошла стрельба на заводе Mercedes-Benz. Есть погибшие
В четверг, 11 мая, стрельба произошла на немецком заводе Mercedes-Benz
Об этом сообщает Associated Press.
Стрельба произошла на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, вблизи Штутгарта. Мужчина открыл огонь по людям, в результате этого погибли 2 человека.
К моменту прибытия полиции охрана уже задержала преступника. Сейчас его заключили под стражу. Террористом оказался 53-летний гражданин Турции.
В компании Mercedes-Benz заявили, что погибшие являлись сотрудниками стороннего поставщика услуг. Немецкое агентство DPA сообщило, что они работали на логистической компании Rhenus.
Жертвам было по 44 года, больше в прокураторе не предоставили никаких подробностей о погибших. Полиция расследует вероятные мотивы убийств.
На заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене работает около 35 тысяч работников. Они создают седаны E-Class и S-Class, также купе CLS и GLC. Здесь также расположены отделы планирования, закупок, разработки и дизайна.
- 9 мая недалеко от Берлина произошла авария с участием двух грузовиков, в том числе бензовоза и польского автобуса, сообщают о более 50 пострадавших.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное