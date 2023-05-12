В Германии произошла стрельба на заводе Mercedes-Benz. Есть погибшие

Об этом сообщает Associated Press.

Стрельба произошла на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, вблизи Штутгарта. Мужчина открыл огонь по людям, в результате этого погибли 2 человека.

К моменту прибытия полиции охрана уже задержала преступника. Сейчас его заключили под стражу. Террористом оказался 53-летний гражданин Турции.

В компании Mercedes-Benz заявили, что погибшие являлись сотрудниками стороннего поставщика услуг. Немецкое агентство DPA сообщило, что они работали на логистической компании Rhenus.

Жертвам было по 44 года, больше в прокураторе не предоставили никаких подробностей о погибших. Полиция расследует вероятные мотивы убийств.

На заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене работает около 35 тысяч работников. Они создают седаны E-Class и S-Class, также купе CLS и GLC. Здесь также расположены отделы планирования, закупок, разработки и дизайна.