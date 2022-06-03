В Германии произошел дефицит сигарет из-за закрытого в Харькове картонного завода
В Германии наблюдается дефицит сигарет из-за закрытия завода Philip Morris по производству картона в Харькове из-за вторжения РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .
Табачная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за войны. Из-за начавшихся проблем с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.
Поставщики заметили, что в стране практически нет брендов Marlboro Red и Gold.
Philip Morris подтверждает, что из-за войны войны в Украине нарушились этапы производства сигарет.
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