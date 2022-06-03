Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Табачная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за войны. Из-за начавшихся проблем с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.

Поставщики заметили, что в стране практически нет брендов Marlboro Red и Gold.

Philip Morris подтверждает, что из-за войны войны в Украине нарушились этапы производства сигарет.