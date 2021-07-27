В Германии прогремел взрыв на химзаводе Bayer: власти просят местных закрыть окна
В немецком Леверкузене в помещении завода Bayer произошла авария. Столб дыма поднялся над городом
Об этом сообщает Reuters .
Часть завода загорелась. Местным жителям рекомендуют не открывать окна - все небо оказалось в черном густом дыму.
Оператор Chempark Currenta заявил, что взрыв произошел на том участке, где сжигаются отходы. Индустриальный парк химической промышленности Chempark заявил в Twitter, что пока не ясно, что стало причиной взрыва.
"Жители должны заходить в помещение и держать двери и окна закрытыми", - предупредили в пресс-служба завода.
Немецкое правительственное агентство гражданской защиты предупредило о "чрезвычайной опасности".
Полиция сообщила в Twitter, что закрывает соседнюю автостраду.
В 2019 году компания Bayer и химическая компания Lanxess (LXSG.DE) продала оператора Chempark Currenta компании Macquarie Infrastructure and Real Assets (MQG.AX) на сумму 3,5 миллиарда евро (4,12 миллиарда долларов).
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