В Германии продают билеты на "Квартал 95" – как на российское шоу
В Германии продают билеты на концерт "Квартала 95" как на российское комедийное шоу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На сайте Hamburg.de открыта продажа билетов на концерт "Квартала 95", который состоится 4 февраля 2023 года. В описании события указано – российское комедийное шоу "Квартал 95".
"Как всегда, политическая жизнь в Украине будет под пристальным вниманием. Это касается и нынешней деятельности бывшего креативного директора шоу, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, администрации президента, Верховной Рады Украины и правительства. С иронией и характерным для "Квартала 95" почерком, шоу наполнит зрителей положительными эмоциями", - говорится в анонсе шоу.
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Напомним, 3 октября 2021 года состоялась премьера фильма-расследования "Офшор 95" журналистов "Следство.Инфо", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским
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