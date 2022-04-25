В Германии призвали исключить Шредера из партии социал-демократов

Об этом передает Deutsche Welle .

Он отметил, руководство партии ранее говорило, что если Шредер будет держаться за свои хорошо оплачиваемые должности в госкомпаниях президента России Владимира Путина, то больше не сможет оставаться членом партии. Интервью Шредера свидетельствует именно об этом намерении, считает глава кабинета.

"В этой связи СДПГ теперь призвана подкрепить свои слова делами", - заметил Вюст.

Он также просит выработать новый регламент.



"Мы должны четко установить, что обеспечение эксканцлеров, а также бывших федеральных президентов может быть предусмотрено только в том случае – если им не поступают средства от других государств", – добавил Вюст.



Ранее Шредер в интервью The New York Times заявил , что не жалеет о своей позиции по отношению к РФ, несмотря на российскую агрессию в Украине. При этом он не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина. Также он сказал , что Запад не может позволить себе изолировать РФ.

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