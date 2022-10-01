Об этом сообщает Тagesschau со ссылкой на слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.

"Конечно, Украина вольна выбирать тот альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса", - сказала министр, находясь с визитом в Кишиневе.

При этом во внимание, по ее словам, следует принимать актуальную ситуацию в Украине.

"Германия не будет здесь делать никаких шагов сама", - сказала Ламбрехт.

Ламбрехт предупредила, что Запад будет парализован угрозами России применить ядерное оружие, и призвала продолжать поддержку Украины.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

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