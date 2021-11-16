В Германии приостановили сертификацию "Северного потока-2"
Немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) приняло приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Процедура сертификации газопровода "Северный поток-2" приостановлена до того момента, пока она не будет организована в соответствии с нормами немецкого законодательства.
Процесс возобновится, когда основные активы и человеческие активы будут переданы дочернему предприятию. Также дочернее предприятие должно будет предоставить полную информацию о газопроводе.
- Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев .
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия .
- Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил , что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2".
- Советник министра энергетики Лана Зеркаль предупредила о риске запуска российского газопровода "Северный поток-2" без сертификации в ЕС.
- Витренко сообщил , что Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока-2".
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