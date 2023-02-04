В Германии приостановил работу российский пропагандистский телеканал RT

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Базирующаяся в Германии компания столкнулась "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц", говорится далее в заявлении.

Немецкоговорящий телеканал RT DE был запущен 16 декабря 2021 с трансляцией через спутник и интернет. На сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданное в Сербии. Через неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Позже, 2 февраля 2022 года, Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) – орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии – запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив это решение тем, что у телеканала нет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в в соответствии с действующим законом. Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на другое легитимное европейское разрешение", отмечалось в решении ZAK.

Совет ЕС 1 марта 2022 года принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. Как обоснование, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду на оправдание войны против Украины, что угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.