В Германии приостановил работу российский пропагандистский телеканал RT
RT DE Productions, поставлявшая контент телеканала RT DE, транслировавшийся из Москвы на немецком языке, объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Базирующаяся в Германии компания столкнулась "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц", говорится далее в заявлении.
Немецкоговорящий телеканал RT DE был запущен 16 декабря 2021 с трансляцией через спутник и интернет. На сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданное в Сербии. Через неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB).
Позже, 2 февраля 2022 года, Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) – орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии – запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив это решение тем, что у телеканала нет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в в соответствии с действующим законом. Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на другое легитимное европейское разрешение", отмечалось в решении ZAK.
Совет ЕС 1 марта 2022 года принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. Как обоснование, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду на оправдание войны против Украины, что угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.
- Напомним, 21 января пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции.
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