В Германии приняли 187 тыс. украинских беженцев
По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, по состоянию на 17 марта зарегистрировано 187 тыс. беженцев от войны с Украиной
Об этом сообщает издание MDR.
Выехавшие украинцы имеют 90-дневное право проживания на всей территории Шенгенской зоны без регистрации. Социальную помощь и медицинское страхование получают только те, кто зарегистрируется. После трех месяцев беженцы должны подать заявление на получение вида на жительство.
Часть вынужденно переселенных людей могут поехать к друзьям или родственникам в соседние европейские страны. Но многие останутся в Германии, потому что не знают куда деваться. Этим людям предлагают жилье.
Наибольшей платформой для частного жилья является сайт Unterkunft Ukraine. Сейчас там предлагают около 350 тысяч коек. Также убежище можно найти на сайте icanhelp.host , bgk-verein.de и warmes-bett.de .
Кроме того, центральное управление социальной защиты евреев в Германии также запустило форму поддержки, с помощью которой можно предложить жилье. И поддержка местных еврейских общин велика. По данным издания, причиной является то, что 45% евреев из бывших советских республик, иммигрировавших в Германию после 1990 года, имеют родственные связи с Украиной.
- Напомним, с 24 февраля более 3 тысяч украинских беженцев обратились за международной защитой и просьбами об убежище в Финляндии.
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