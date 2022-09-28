В Германии предположили, что трубы "Северных потоков" уничтожены навсегда, - СМИ
Немецкие органы безопасности предполагают, что трубы Nord Stream AG будут навсегда непригодны для использования после недавнего повреждения
Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве.
Если трубы быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет в трубопроводы и разъест их.
Органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают, что газопроводы повреждены в результате акта диверсии. Предполагается, что это могла сделать российская сторона, но мотив остается непонятным.
Одна из теорий состоит в том, что водолазы, возможно, заложили взрывчатку в две трубы Nord Stream 1 и одну из двух труб трубы Nord Stream 2, которую не вводили в эксплуатацию.
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