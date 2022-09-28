Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Если трубы быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет в трубопроводы и разъест их.



Органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают, что газопроводы повреждены в результате акта диверсии. Предполагается, что это могла сделать российская сторона, но мотив остается непонятным.

Одна из теорий состоит в том, что водолазы, возможно, заложили взрывчатку в две трубы Nord Stream 1 и одну из двух труб трубы Nord Stream 2, которую не вводили в эксплуатацию.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море. В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на утечку газа на российских трубопроводах системы "Северный поток"