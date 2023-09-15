В Германии предлагают продлить защиту украинских беженцев еще на год
Министерство внутренних дел Германии Нэнси Фазер считает целесообразным продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока продолжается эта ужасная война"
Об этом пишет Tagesschau .
Министры внутренних дел стран ЕС еще ожидают решения о том, будет ли продлен статус временно защиты для украинцев – иначе он закончится в начале марта.
Фезер высоко оценила помощь, которую на сегодняшний день получили более миллиона беженцев из Украины в Германии.
"Этими большими совместными усилиями мы спасли много жизней и проявили большую солидарность с Украиной. И мы должны оказывать эту помощь, пока идет эта ужасная война", - сказала министерша.
- 20 июня Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
- В августе стало известно, что власти Чехии готовят специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину, которая предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях.
- В то же время 13 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о дальнейшей поддержке беженцев из Украины.
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