В Германии предлагают продлить защиту украинских беженцев еще на год

Об этом пишет Tagesschau .

Министры внутренних дел стран ЕС еще ожидают решения о том, будет ли продлен статус временно защиты для украинцев – иначе он закончится в начале марта.

Фезер высоко оценила помощь, которую на сегодняшний день получили более миллиона беженцев из Украины в Германии.

"Этими большими совместными усилиями мы спасли много жизней и проявили большую солидарность с Украиной. И мы должны оказывать эту помощь, пока идет эта ужасная война", - сказала министерша.