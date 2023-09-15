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В Германии предлагают продлить защиту украинских беженцев еще на год

15 сентября, 2023 пятница
13:08
Мир Паспорт гражданина Украины

Министерство внутренних дел Германии Нэнси Фазер считает целесообразным продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока продолжается эта ужасная война"

Об этом пишет Tagesschau .

Министры внутренних дел стран ЕС еще ожидают решения о том, будет ли продлен статус временно защиты для украинцев – иначе он закончится в начале марта.

Фезер высоко оценила помощь, которую на сегодняшний день получили более миллиона беженцев из Украины в Германии.

"Этими большими совместными усилиями мы спасли много жизней и проявили большую солидарность с Украиной. И мы должны оказывать эту помощь, пока идет эта ужасная война", - сказала министерша.

  • 20 июня Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
  • В августе стало известно, что власти Чехии готовят специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину, которая предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях.
  • В то же время 13 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о дальнейшей поддержке беженцев из Украины.
Новости
Украина
Германия
Война с Россией
беженцы из Украины
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