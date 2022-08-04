Об этом сообщает AP.

По словам руководителя Октоберфеста Клеменса Баумгертнера, популярный пивной фестиваль в столице Баварии пройдет без каких-либо пандемических ограничений с 17 сентября по 3 октября.

Октоберфест, впервые состоявшийся в 1810 году в честь женитьбы кронпринца Людвига Баварского на принцессе Терезе, за свою более 200-летнюю историю отменяли десятки раз из-за войн и пандемий.

На фестивале будут присутствовать около 487 пивоварен, ресторанов, рыбных и мясных грилей и продавцов вина. При этом часы работы будут даже дольше, чем раньше: первые пивные палатки будут открываться в 9 утра и будут работать до 22:30.

Согласно официальной домашней странице Октоберфеста литровая кружка пива в этом году будет стоить от 12,60 до 13,80 евро ($12,84–14,07), что примерно на 15% больше, чем в 2019 году.

Напомним, в 2021 году фестиваль пива, традиционно проходящий осенью в немецком Мюнхене, отменили из-за коронавируса.