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В Германии полиция разогнала климатических активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты

10 января, 2023 вторник
22:57
Мир

Полиция во вторник, 10 января, разобрала баррикады и разогнала климатических активистов, протестовавших против разработки угольной шахты на территории села Лютцерат в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц

Об этом сообщает издание RND .

Стало известно, что экологические активисты, представленные группами Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и Letzte Generation ("Последнее поколение"), сопротивлялись действиям полиции, но никто из них не был задержан, у протестующих только уточняли личные данные.

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В частности, добавляется, что руководитель полиции Аахена Дирк Вайнспах объявил, что в среду правоохранители планируют также разогнать лагерь экоактивистов, который они создали в Лютцерате еще в 2020 году. Он прогнозирует сопротивление активистов, в том числе с использованием насилия.

Тем временем, Высший административный суд Северного Рейна-Вестфалии отклонил иск экоактивистов, которым они оспаривали запрет на пребывание в Лютцерате.

  • 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
  • 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
  • Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
  • 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
  • 5 ноября четыре итальянские экопротеставщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
  • В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
  • 25 декабря стало известно, что немецкая полиция заявила , что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.

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Германия
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