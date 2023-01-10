В Германии полиция разогнала климатических активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
Полиция во вторник, 10 января, разобрала баррикады и разогнала климатических активистов, протестовавших против разработки угольной шахты на территории села Лютцерат в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц
Об этом сообщает издание RND .
Стало известно, что экологические активисты, представленные группами Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и Letzte Generation ("Последнее поколение"), сопротивлялись действиям полиции, но никто из них не был задержан, у протестующих только уточняли личные данные.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Климатические террористы" признали неприемлемым словом года в Германии
В частности, добавляется, что руководитель полиции Аахена Дирк Вайнспах объявил, что в среду правоохранители планируют также разогнать лагерь экоактивистов, который они создали в Лютцерате еще в 2020 году. Он прогнозирует сопротивление активистов, в том числе с использованием насилия.
Тем временем, Высший административный суд Северного Рейна-Вестфалии отклонил иск экоактивистов, которым они оспаривали запрет на пребывание в Лютцерате.
- 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
- 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
- Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
- 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
- 5 ноября четыре итальянские экопротеставщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
- В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
- 25 декабря стало известно, что немецкая полиция заявила , что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное